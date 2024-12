Ringier Sports: Pascal Santi wird COO

Publiziert am 12.12.2024

Pascal Santi übernimmt ab Januar 2025 die neu geschaffene Position als Chief Operating Officer und wird neben CEO Alexander Grimm und CCO Stephan Wullschleger, Mitglied der Geschäftsleitung der Ringier Sports AG. Dies heisst es in einer Mitteilung. In seiner Funktion wird er die operative Verantwortung der RED.Sport Network Unit bei Ringier Sports mit Fokus Schweizer Markt übernehmen sowie für die Bereiche «Operations & Production» und «Social & Content» verantwortlich zeichnen.

Pascal Santi kommt von Blue Entertainment, für die er insgesamt sechs Jahre in unterschiedlichen Positionen tätig war; zuletzt als Head of Media Sales & Sponsoring. In dieser Position verantwortete er alle Aktivitäten der Werbevermarktung und des Sponsorings für Blue+ sowie die Entwicklung neuer, auf Kundenbedürfnisse ausgerichteter Werbe- und Sponsoringangebote für TV, Digital und Cinema. Zuvor war der 45-jährige Zürcher in diversen Funktionen in der Vermarktung der Swiss Football League, Amag, SRG SSR und Credit Suisse tätig. Pascal Santi hat Business Communications und Sportmanagement studiert. (pd/wid)