Blue Entertainment: Pascal Santi wird Head of Media Sales & Sponsoring

Pascal Santi übernimmt im April 2023 bei Blue+ die Leitung des Media Sales- und Sponsoring-Teams. Er folgt auf Sabrina Wettstein, die zur Post wechselt (persoenlich.com berichtete). Zu seinem Aufgabengebiet gehört neben der Führung der Vermarktungsagenturen auch die Entwicklung neuer, auf Kundenbedürfnisse ausgerichteter Werbe- und Sponsoringangebote für TV, Digital und Cinema sowie die Betreuung der Key Accounts.

Pascal Santi ist bereits seit fünf Jahren bei Blue Entertainment (ehemals Teleclub) tätig. Zuletzt war er Key Account Manager mit stellvertretender Leitungsfunktion Teil des Teams von Sabrina Wettstein. So steuerte er unter anderem den Aufbau der Vermarktung der Marke Blue+ und ist vertraut mit den Produkten und dem Portfolio des Entertainment-Brands.

Davor war der 44-jährige Zürcher in diversen Funktionen in der Vermarktung grosser Brands bei der Swiss Football League, Amag, SRG SSR und Credit Suisse tätig. Er studierte Business Communications, bildete sich in den Bereichen Sportmanagement und Digital Marketing weiter und ist bestens vernetzt in der Sport-, Entertainment- und Media-Branche.

«Mit Pascal Santi können wir auf einen erfolgreichen Vermarkter auf dieser wichtigen Position zählen. Er wird die Marke Blue+ weiterhin gesamtheitlich gegenüber dem Werbemarkt, den Kun- den und den Media-Agenturen vertreten. Dank ihm und seinem Team ist es uns möglich, den erfolgreich begangenen Weg fortzuführen und noch mehr übergreifende Werbeprodukte und Content-Ideen zusammen mit den Werbekunden zu kreieren und im Team mit den Produktabtei- lungen umzusetzen. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit», sagt Wolfgang Elsässer, CEO von Blue Entertainment. (pd/mj)