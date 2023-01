Post: Sabrina Wettstein stösst neu zum Team

Sabrina Wettstein übernimmt die Leitung des Verkaufs des Medien- und Werbemarkts per 1. April 2023 und damit die bisherige Funktion von Andreas Lang. In dieser Position wird sie das crossmediale Angebot der Post, welches Direct Marketing, Mobile In-App Marketing, Digital Out of Home, personalisiertes E-Mail-Marketing und programmatische Displaywerbung auf dem reichweitenstarken Inventar der Post umfasst, weiterentwickeln und damit die Transformation der Post zu einer umfassenden Werbeanbieterin vorantreiben, wie es in einer Mitteilung heisst. Schon heute biete die Post «einen umfassenden Service für den Vertrieb von physischen und digitalen Medien aus einer Hand».

Oliver Egger, Geschäftsführer Medien- und Werbemarkt der Schweizerischen Post: «Ich freue mich, mit Sabrina eine erfahrene Führungsersönlichkeit und eine ausgewiesene Spezialistin im Bereich Medienvermarkung und Crossmedia an Bord zu haben. Sie bringt einen grossen Erfahrungsschatz mit, um die anstehenden Herausforderungen im Medien- und Werbemarkt bei der Post anzugehen und sie in eine digitale Zukunft zu führen.»

Sabrina Wettstein ist seit zehn Jahren in der physischen und digitalen Medienvermarktung sowie in der Leitung crossmedialer Kampagnen tätig. Laut Mitteilung kennt sie den Schweizer Werbemarkt fundiert von verschiedensten Positionen auf Kunden- wie auch Vermarkterseite. Seit 2020 war sie in leitender Position für den Verkauf bei Ringier Advertising und zuletzt für den Aufbau eines crossmedialen Vermarktungsteams bei Blue Entertainment verantwortlich. (pd/cbe)