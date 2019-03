Migros-Genossenschafts-Bund: Pascal Schaub verlässt die Migros

Pascal Schaub, Bereichsleiter Campaigning & Sponsoring, verlässt die Migros in gegenseitigem Einvernehmen aufgrund unterschiedlicher Auffassung über die Teamorganisation nach der Reorganisation, wie der Migros-Genossenschafts-Bund am Dienstagmittag mitteilt.

Die letzten drei Jahre verantwortete Schaub als Leiter Dachmarke die Markenführung samt Image-Kommunikation, CI/CD, Sponsoring und Digitalauftritte. Im Rahmen der jüngsten Reorganisation ist die Kompetenz für die kreative Entwicklung aller Migroskampagnen inklusive Fachmarktkampagnen in seinem Bereich gebündelt worden.



Schaub habe in seinen drei Jahren bei der Migros viele preisgekrönte und wirtschaftlich erfolgreiche Kampagnen entwickelt, wie zum Beispiel die Migrosweihnachten, die Grillitarier, die iMpuls-Gesundheitskampagne oder die neue Dachkampagne, so der MGB. Aus seinem Team seien Innovationen entstanden wie die vielfach prämierte Discover-Funktion der Migros-App, die zahlreich geteilten Finisher-Clips für Sponsoringanlässe, das erste Musical zum Mitbestimmen oder die iceteabeats Videomaschine.

«Man spricht wieder über Migroswerbung, den Kassenwichtel-Finn, über Grillitarier, einen Pedro und dass die Migros den Leuten gehört. Dafür möchte ich mich bei allen, die daran mitgearbeitet haben, bedanken», lässt sich Pascal Schaub in der Mitteilung zitieren.



«Pascal Schaub hat die Positionierung der Marke Migros fokussiert und ihren Auftritt mit der neuen Dachkampagne gestärkt. Wir danken ihm für seine wertvollen kreativen Inputs und wünschen ihm viel Erfolg in der Zukunft», wird Nadine Hess, stellvertretende Direktionsleiterin Marketing-Kommunikation, zitiert.



Schaub hat seine berufliche Laufbahn als Journalist und Texter begonnen und sich dann zum Chefstrategen bei Publicis und Saatchi & Saatchi weiterentwickelt. Er war in zahlreichen internationalen Projekten markenstrategisch engagiert, bis er sich als Agenturleiter auf die Schweiz fokussierte. Nach seinem Wechsel auf Kundenseite zur Migros hat er Kreationsentwicklung basierend auf Daten, neuen technologischen Möglichkeiten und targeted Storytelling vorangetrieben. Besonderen Wert legt er laut Mitteilung auf multikulturelle Aspekte in den kreativen Umsetzungen. Er bleibe Referent an verschiedenen Hochschulen und gespannt, was die Zukunft für Optionen bringe, so die Migros weiter. (pd/wid)