VW: Pat Burgener wird internationaler Ambassador

Publiziert am 04.10.2024

Wenn ein grosser internationaler Brand einen Schweizer Musiker anfragt, ob er den Song zu einer Marketingkampagne beisteuern möchte, kommt dies praktisch einem Ritterschlag gleich. Genau dies erlebt nun Pat Burgener: Sein Song «Free» begleitet die Einführung der neuen Untermarke «California» von Volkswagen Nutzfahrzeuge, er ist zudem im TV-Spot der Kampagne zu sehen.

Die Zusammenarbeit geht aber noch weiter: Pat Burgener ist auch Botschafter des «New California», der in einer neu entwickelten Version auf den Markt kommt. Das laut einer Mitteilung «erfolgreichste Reisemobil der Welt» baut jetzt auf dem hochmodernen Multivan auf und ist «komfortabler, variabler und geräumiger als je zuvor».

Der Lausanner Musiker und Sportler passe perfekt zum «New California» und zur neuen Erlebnismarke von Volkswagen Nutzfahrzeuge – denn kaum jemand lebe das Vanlife so konsequent wie Pat Burgener. Der neue California diene ihm als mobile Wohnung, seine festen vier Wände habe er inzwischen aufgegeben. Ob beim Surfen an den Atlantikstränden Portugals oder beim Snowboarden in den Schweizer Alpen – stets ist sein Campervan mit dabei, wie es heisst.

In der Schweiz besteht die Zusammenarbeit zwischen Pat Burgener und der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge schon länger. Seit zwei Jahren ist er hierzulande der offizielle Botschafter des vollelektrischen «ID. Buzz», den er in der Langversion auch weiterhin unter anderem als Bandbus für Konzerte in der Schweiz und dem nahen Ausland nutzen wird. Die europaweite Kooperation für den neuen California nimmt aber eine viel grössere Dimension ein. Entsprechend ist Pat Burgener klar: «Das ist eine Riesenchance für mich.»

Marco Niggli, Head of Marketing von VW Nutzfahrzeuge Schweiz, freut sich mit seinem Botschafter über die ausgebaute Kooperation. Er kann zu hundert Prozent nachvollziehen, weshalb man sich am Hauptsitz in Hannover für den Lausanner entschieden hat: «Die positive Energie und die Vielseitigkeit, die Pat als Person und Künstler ausstrahlt, es sind genau die Art von Vibes, die man beim Reisen mit dem California erlebt. Und seine Songs liefern den perfekten Soundtrack für neue Abenteuer.» (pd/cbe)