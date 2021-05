Brandertainment: Patricia Boser ist jetzt Influencerin

Patricia Boser hat bei der Social-Media-Marketing-Agentur Brandertainment als Influencerin unterschrieben. Nach über 30 Jahren in der Medienwelt wagt die Fernsehmoderatorin einen nächsten Schritt in die digitale Welt, heisst es in einer Mitteilung. «Es macht mir grossen Spass, meine Leidenschaft vor der Kamera auch auf Social Media auszuleben», wird Boser darin zitiert.

«Patricia Boser ist eine Entertainerin und schafft in der Schweizer Medienlandschaft den Spagat zwischen On- und Offline-Entertainment mit gehaltvollem Content wie niemand anderes», ergänzt Ziad El Semari, CEO Brandertainment.

Brandertainment vertritt bereits Persönlichkeiten wie Anja Zeidler, Morena Diaz und Mirjana Zuber. Auch Patricia Boser wird laut Mitteilung ab sofort «in allen Angelegenheiten betreffend sozialen Medien 360 Grad vom Brandertainment-Team begleitet».

Boser moderiert seit 25 Jahren die CH-Media-TV-Sendung «Lifestyle» (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)