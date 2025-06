Six: Patrick Farinato wird neuer CMCO

Publiziert am 05.06.2025

Six hat Patrick Farinato als neuen Chief Marketing & Communication Officer (CMCO) ernannt. Er übernimmt ab 1. September 2025 die Leitung der Corporate Function Marketing and Communication (CMC) und wird Mitglied des Extended Executive Boards.

Farinato folgt laut einer Mitteilung auf Alain Bichsel, der die Organisation über mehrere Jahre geleitet hat und die Übergabe begleiten wird. Bichsel bleibt dem Unternehmen in einer Rolle innerhalb der Unternehmenskommunikation erhalten.

Der neue CMCO führt seit seinem Abgang bei Läderach im Februar 2024 eine eigene Beratungsfirma. Zuvor war er drei Jahre als CMO & CCO beim Schokoladenunternehmen tätig. Seine Laufbahn umfasst auch Positionen als Global Head of Marketing & Analytics bei der Bank Vontobel sowie internationale Führungsfunktionen bei Bosch, SAM Sustainable Asset Management und Man Group. Zusätzlich ist er Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Advisory Boards bei der MYTY Group (persoenlich.com berichtete).

Die Neuausrichtung der Marketing- und Kommunikationsabteilung ist Teil der «Scale Up 2027»-Strategie von Six. Das Unternehmen will in diesen Bereichen strategischer und proaktiver agieren, um die gesetzten Wachstumsziele zu unterstützen, wie es heisst.

CEO Bjørn Sibbern bezeichnete Farinato als «ausgewiesenen und sehr unternehmerisch denkenden Experten» mit langjähriger internationaler Erfahrung in verschiedenen Branchen. (pd/cbe)