ESB Marketing Netzwerk: Patrick Seitter ersetzt Daniel Zuber

Daniel Zuber startete 2012 im Praktikum bei der ESB und durchlief diverse Abteilungen im Marketing, Sales und Eventbereich und ist seit 2018 Teil der Geschäftsleitung und verantwortlich für die Kongressabteilung. Er verlässt die ESB auf eigenen Wunsch und widmet sich ab August einer neuen Herausforderung. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

«Für mich geht eine aussergewöhnliche Reise zu Ende», sagt Daniel Zuber. «Für die Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der ESB, die Kontakte, Kundenbeziehungen und Erfahrungen bin ich äusserst dankbar. In den letzten sieben Jahren haben wir als Team das ESB Partnernetzwerk auf über 560 Partner verdoppelt und die Event- und Weiterbildungsangebote stetig ausgebaut. Diese Entwicklung macht mich extrem stolz. Eine so menschliche Atmosphäre im Team, mit ESB Partnern, Mitveranstaltern und Dienstleistern ist alles andere als selbstverständlich. Vielen Dank an euch alle! Die ESB bleibt für immer eine Herzensangelegenheit, weshalb mir das bevorstehende Ende extrem schwerfällt. Die ESB ist hervorragend für die Zukunft aufgestellt und gewinnt mit Patrick Seitter einen langjährigen Wegbegleiter mit viel Erfahrung zurück.»

Patrick Seitter sagt: «Mittlerweile bin ich in verschiedenen Konstellationen seit 2007 Teil der ESB. Von daher ist der Schritt nun aus der Selbstständigkeit zurück in die Geschäftsleitung der ESB gefühlt ein kleiner. Gleichzeitig bin ich sicher, dass wir in dieser herausfordernden Zeit große Schritte machen müssen und bin entschlossen, das mit dem Team in St. Gallen in Angriff zu nehmen. Darauf freue ich mich – und vor allem auch darauf, mit vielen alten Bekannten aus dem Kreise der Kunden und Partner wieder enger zusammenzuarbeiten.» (pd/lol)