Unter dem Titel «Bauch oder Daten? – Entscheiden in einer zunehmend komplexeren Welt» lud die Wemf am Mittwoch zum Schweizerischen Medienforschungstag ein. Der von Patti Basler moderierte Branchenevent – umgesetzt im Stil einer Late-Night-Show – fand im JED in Schlieren statt und wurde gleichzeitig per Livestream übertragen.

Von den rund 350 Teilnehmenden war ein Drittel vor Ort, die restlichen schalteten sich online zu, wie die Veranstalter mitteilten. Eines der diversen Referate der Studie «Media Bias – Mediennutzung der Marketing- und Medienprofis im Vergleich zur Schweizer Bevölkerung» gewidmet. Erste Resultate aus der Studie stellte persoenlich.com vorab vor. (pd/cbe)