Ein übermütiger Senior löst mit einer Arschbombe eine Flutwelle im Hotelpool aus. Ein Kind kreischt, weil ihm die Sonnencrème ins Auge läuft. Der tägliche Liegen-Reservationskampf mit dem Frottiertuch – All-Inclusive-Urlaub kann ganz schön anstrengend sein. Denn eigentlich ist doch alles, was man in seinen wohlverdienten Ferien braucht, ein wenig Ruhe und Gelassenheit. Selbstverständlich auch Abenteuer. Aber bitte selbst gewählt und frei entschieden. Mit diesem Kontrast spielt die neue Interrail-Kampagne der SBB, wie es in einer MItteilung heisst. In Zusammenarbeit mit der schwedischen Agentur Sweet haben die Schweizerischen Bundesbahnen für Interrail eine länderübergreifende Kampagne konzipiert, die in der Schweiz, Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland ausgespielt wird. Dafür orchestrieren sie zwischen dem 19. Februar und 22. März 2024 Offline- und Onlinemedien.

Auf den Punkt bring die Botschaft «All Inclusive neu definiert.» das Hauptsujet, das Plakate ziert sowie in diversen Social-Media- und weiteren Online-Anwendungen den Kampagnengedanken reduziert transportiert. Ein verliebtes Pärchen sitzt auf einem Steg und blickt in die Weite. Was braucht es mehr? All you need is Love. Alles inklusive.