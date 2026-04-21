Publiziert am 21.04.2026

Pepsi baut sein Sponsoring-Engagement im Schweizer Frauenfussball weiter aus. Nach den breit angelegten Aktivierungen rund um die Uefa Women’s Euro 2025 – Pepsi war offizieller Turnierpartner – lancierte die Marke unter dem Titel «Cheer & Win» eine Stadion-Promotion bei den vier Partnerclubs Servette FC, FC Zürich, FC Basel und BSC Young Boys.





Das Konzept: Vor den Spielen konnten Fans in einem Videobooth Jubel-Sequenzen aufnehmen, die während der Partie auf der Stadionleinwand gezeigt wurden. Dazu gab es eine Verlosung. Nach Spielschluss wurde Pepsi an die Zuschauer verteilt. Laut Mitteilung wurden an sieben Spieltagen «über 55’000 Kontakte» erzielt – wobei offenbleibt, was genau damit gemessen wird.



Für Konzeption und operative Umsetzung zeichnete erneut die Full-Service-Agentur USP Partner AG verantwortlich, die bereits die Live-Marketing-Massnahmen während der Euro 2025 betreut hatte. Die übergeordnete Werbekommunikation für das Pepsi-Frauenfussball-Sponsoring liegt derweil bei der Agentur Brinkertlück Schweiz.