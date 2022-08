MGB: Personalchefin Sarah Kreienbühl geht

Die Migros-Managerin Sarah Kreienbühl wird am 1. April 2023 Personalchefin beim Logistikkonzern Kühne+Nagel. Sie folgt auf Lothar Harings, der im Juni 2023 in den Ruhestand geht.



Im Sinne einer vorausschauenden Nachfolgeregelung sei es gelungen, eine sehr qualifizierte Führungspersönlichkeit für die Nachfolge zu gewinnen, teilte Kühne+Nagel am Montagabend mit. Sie werde als Mitglied der Geschäftsleitung das weltweite Personalmanagement und zusätzlich die Nachhaltigkeit verantworten.



Kreienbühl werde die Generaldirektion des Migros-Genossenschaftsbundes (MGB) per Ende 2022 verlassen, teilte der Detailhandelsriese in einem eigenen Communiqué mit. «Ich danke ihr ausdrücklich und bedaure ihren Wechsel sehr», wird Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen in der Mitteilung zitiert. Ihre Nachfolge werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben. (awp/sda/tim)