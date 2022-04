Alkoholabstimmung

Peter Merz unterstützt «Gruppe für die M-Werte»

Das Komitee gegen den Alkoholverkauf in der Migros spannt den erfolgreichen Grafiker und Werber Peter Merz ein. «Nicht mein Bier!» lautet der Slogan.

Eine Verkäuferin tippt Produkten in der Migros am Limmatplatz in Zürich. (Bild: Keystone/Michael Buholzer)