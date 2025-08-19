Kingfluencers: Philip Hofmann wird Head of Consulting

Publiziert am 19.08.2025

Philip Hofmann bringt über zehn Jahre Erfahrung in digitalem Marketing, Markenstrategie und Sales Leadership mit. Er war in leitenden Positionen bei nationalen und internationalen Unternehmen tätig, wo er funktionsübergreifende Teams führte und Go-to-Market-Strategien entwickelte. Dabei baute er Kunden- und Agenturbeziehungen in der DACH-Region auf.

In seiner neuen Rolle soll Hofmann die Vertriebs- und Wachstumsstrategie von Kingfluencers weiterentwickeln. Das Unternehmen erhofft sich von seiner Expertise eine Stärkung der Partnerschaften mit Kunden und Agenturen.

Kingfluencers AG wurde 2016 gegründet und ist Teil der Naoo Group. Die Agentur mit Hauptsitz in Zürich verfügt über ein Netzwerk von 3800 Influencern in der Schweiz und Deutschland. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen über 2100 Kampagnen in der DACH-Region umgesetzt. (pd/cbe)