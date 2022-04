Neo Advertising: Philipp Marquard neu in der Geschäftsleitung

Philipp Marquard wird im Sommer 2022 als Chief Development Officer in der Geschäftsleitung der Neo Advertising SA Einsitz nehmen und direkt an den CEO Christian Vaglio-Giors berichten, heisst es in einer Mitteilung.

«Wir freuen uns sehr, mit Philipp Marquard einen ausgewiesenen Experten in unserem Team begrüssen zu dürfen», wird CEO Christian Vaglio-Giors zitiert. «Er verstärkt die Geschäftsleitung in einer entscheidenden Phase von Neo und der Erholung des OOH-Marktes. Sein Fachwissen, seine Marktkenntnisse und sein Netzwerk ermöglichen es uns, unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen.»

Marquard ist in der Kommunikationsbranche seit 27 Jahren fest verankert, wie es weiter heisst. Er bringe fundierte Erfahrung spezifisch im Mediabereich mit, ergänzt mit früheren Verantwortungen für Werbung (Peugeot) oder Entwicklung sowie Innovationen auch im Aussenwerbungsbereich (Affichage International).

Er leitete die letzten 13 Jahre den Mediabereich des Migros-Genossenschafts-Bundes, den er als internes Kompetenzzentrum aufgebaut, geprägt und mit seinem Team stetig weiterentwickelt hat. Ausserdem engagiert er sich in mehreren Komitees für Forschungsthemen sowie für den Schweizerischen Werbeauftraggeber-Verband. (pd/cbe)