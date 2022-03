IG Detailhandel Schweiz: Philipp Wyss ist neuer Präsident

Coop-CEO Philipp Wyss hat am Montag das Amt als Präsident der IG Detailhandel angetreten, wie diese am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Wyss übernehme das Präsidium nach Zeiten der Pandemie, welche aufgezeigt hätten, wie relevant der Detailhandel für die Versorgungssicherheit der Schweiz sei. Der Onlinehandel, sowie veränderte Konsumgewohnheiten und ökologische Anforderungen, stellen den Detailhandel vor Herausforderungen, für welche die IG Detailhandel gemeinsame Positionen einnimmt und Lösungen erarbeitet, heisst es weiter.

«Die Mitglieder der IG Detailhandel beweisen jeden Tag, dass sie einen entscheidenden Teil zum Erfolgsmodell Schweiz beitragen», wird Philipp Wyss zitiert. «Nebst der Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung – gerade auch in Krisenzeiten – übernehmen die Mitgliedsunternehmen unter anderem auch eine wichtige Verantwortung in der Aus- und Weiterbildung sowie im Umwelt- und Klimaschutz. Unsere gemeinsamen politischen Bestrebungen sollen unter diesen Gesichtspunkten den Schweizer Detailhandel positionieren und weiterentwickeln.»

Die Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz wurde im Jahr 2006 gegründet und bringt die gemeinsamen politischen Interessen der Schweizer Unternehmen Coop, Denner und Migros in den Meinungsbildungsprozess ein. (pd/cbe)