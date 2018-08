MediaCom: Pitch um Adidas gewonnen

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat Adidas das globales Mediengeschäft konsolidiert. Als Teil der 2020-Strategie «Creating the New» vereinheitlicht Adidas alle Märkte und hat MediaCom mit der Umsetzung des ganzheitlichen Ansatzes ab September 2018 beauftragt, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach einem mehrstufigen Pitch-Prozess wurde MediaCom als Agentur ausgewählt, um Adidas und Reebok dabei zu unterstützen, das Momentum beider Marken weiterzuführen und einen erfolgreichen Medienansatz zu erzielen.

Zu den Verantwortungsbereichen für die Agenturteams auf der ganzen Welt gehören eine Full-Funnel-Media-Planung, integrierte Medienberatung und -einkauf sowie Consumer Insights. Die beiden Hubs für das globale Geschäft werden London für Adidas und New York City für Reebok sein, wobei die Mitarbeiter von MediaCom auch an den wichtigsten Standorten – wie auch Zürich – für die Marken auf der ganzen Welt positioniert sein werden. (pd/cbe)