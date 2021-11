Die Antwort: Pitch um Fairtrade Max Havelaar gewonnen

Fairtrade verbindet Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen und Produzentenorganisationen und verändert Handel(n) gemäss einer Mitteilung durch bessere Preise für Kleinbauernfamilien sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung für Beschäftigte auf Plantagen in Entwicklungsländern.

Das Spektrum an Fairtrade-zertifizierten Produkten in der Schweiz umfasse längst nicht mehr nur Kaffee und Bananen. Insgesamt gibt es über 3'000 Produkte mit dem Max Havelaar-Label, die im Schweizer Detailhandel erhältlich sind. Die ersten Arbeiten werden schon bald zu sehen sein, heisst es in der Mitteilung der verantwortlichen Agentur Die Antwort weiter. (pd/tim)