Echowerk: Pitch um Zürcher Silvesterlauf gewonnen

Der Zürcher Silvesterlauf richtet seine Kommunikation neu aus und hat sich nach dem Pitch mit vier geladenen Agenturen für Echowerk als Leadagentur entschieden. «Wir arbeiten seit letztem Jahr in der Vermarktung auf Sponsoringseite sehr gut mit dem Silvesterlauf zusammen», wird Manuel Schaub, Gründer von Echowerk, in einer Mitteilung zitiert. «Als das Kommunikationsmandat thematisiert wurde, haben wir die Chance genutzt und uns beworben. Da wir nicht alle Kompetenzen inhouse haben und auch nicht planen diese aufzubauen, haben wir uns mit Spezialisten aus unserem Netzwerk zusammengetan und die Bewerbung als Agenturverbund unter dem Namen «Team 2026» eingereicht.»

Hinter dem «Team 2026» stehen gemäss Mitteilung vier Agenturen mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen, aber einem gemeinsamen Ziel: frischen Wind in die Kommunikation des Silvesterlauf zu bringen. Leanza Mediaproduktion wird den visuellen Auftritt weiterentwickeln, die On Air AG liefert Bilder und Bewegbilder, Maymove deckt den Social Media Bereich ab und baut ein Influencer Netzwerk auf, während Echowerk die Kommunikation im Sinne eines Newsrooms orchestriert und alle Partner koordiniert. So soll der komplette Auftritt des Grossanlasses verjüngt und wieder stärker im Stadtbild verankert werden.

Corsin Caluori, OK-Präsident und Inhaber von Fernblau, der mit der Umsetzung des Events beauftragten Agentur, ergänzt: «Echowerk hat uns mit einer durchdachten Organisationsstruktur und dem holistischen Gedanken in der Content-Planung überzeugt. Wir sind schon jetzt gespannt auf die ersten Assets, welche schon für die diesjährige Umsetzung erstellt werden.» (pd/lom)