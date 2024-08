Publiziert am 29.08.2024

Forward hat sich in einem stark besetzten Wettbewerb um das Media-Mandat der Ost erfolgreich durchgesetzt, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Ausgeschrieben wurden Leistungen in den Bereichen Mediaberatung, -planung und -einkauf sowohl für Online- als auch Offline-Kampagnen.

In den Anforderungen seien umfassende Kompetenzen in strategischer Mediaplanung, technologischer Expertise, Innovationsfähigkeit sowie hohe Prozesssicherheit gefordert worden. «Mit Forward haben wir einen Partner ausgewählt, der nicht nur unsere hohen Ansprüche an Mediaexpertise erfüllt, sondern uns auch durch seine datengetriebene und innovative Herangehensweise beeindruckt», wird Carlos Friedrich, Marketingleiter der Ost, zitiert. (pd/wid)