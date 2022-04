Neo Advertising: Plakat-Konzession von Nyon gewonnen

Ab dem 1. Juli 2022 wird Neo Advertising für mindestens zehn Jahre alle

Plakatstellen auf öffentlichem Grund der Stadt Nyon bewirtschaften und vermarkten. Dies schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Nyon gehört mit über 21’000 Einwohnerinnen und Einwohnern zur Metropolregion Genf-Lausanne.



Florian Maas, COO von Neo Advertising: «Wir freuen uns sehr über die zukünftige Partnerschaft mit der Stadt Nyon, denn in und um Nyon bieten wir bereits jetzt digitale und analoge Werbeflächen u.a. in Malls, Coop Läden und Coop Pronto Tankstellen sowie bei Let’s Go Fitness

an. Durch den Zuschlag bauen wir unser OOH-Angebot um weitere 28 analoge Werbeflächen auf öffentlichem Grund aus und können dadurch in Nyon und im Grossraum Genf unseren Kunden ein noch attraktiveres Portfolio anbieten.» (pd/wid)