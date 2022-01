Clear Channel: Plakate, die den Respekt betonen

Post

Publibike wird verkauft

Publibike wird verkauft

Statt in die Bikesharing-Tochter Geld zu stecken, will die Post mehr in ihr eigenes Kerngeschäft investieren.

Die Post will die Mittel, die für Investitionen in das Bikesharing-Unternehmen nötig wären, in ihr eigenes Kerngeschäft stecken. Die Marke soll bestehen bleiben.