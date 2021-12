Goldbach: Plattform als Investment in Technologie

Um die Prozesse bei der Werbebuchung zu vereinfachen, investiert Goldbach in den kommenden Jahren in Technologie. «Wir haben unseren Kunden zugehört und gemerkt, dass wir unsere Prozesse einfacher gestalten, müssen. Es muss zukünftig möglich sein, mit wenigen Klicks eine ganze Kampagne mittelfristig auch über alle durch uns vermarkteten Medien hinweg zu buchen», lässt sich Michi Frank, CEO Goldbach Group AG, in einer Mitteilung zitieren. Der Werbevermarkter entwickelt dafür eine Technologie-Plattform, an die alle von Goldbach in der Schweiz vermarkteten Medien angeschlossen sind.

Über diesen Self Service würden die Kunden nicht nur Zugang zu den Produkten erhalten, sondern auch zu klassischen und digitalen Daten mit einfachen Planungs- und Optimierungsmöglichkeiten. Das Tool soll einfache Schnittstellen und Produkte für KMU bieten und gleichzeitig in einer erweiterten Version unseren Grosskunden und Agenturen zur Verfügung gestellt werden, wie es weiter heisst.

Die Werbekunden würden von einem «einfachen Service und dem Zugang zu Premium-Werbeprodukten gekoppelt mit einer optimalen Beratung» profitieren. Um diese Technologie-Plattform aufzubauen, soll im Bereich Technologie und Produktentwicklung zusätzliches Personal aufgebaut werden. Frank ergänzt: «Goldbach investiert in die Zukunft und ist offen für alle Partner, die das gleiche Ziel verfolgen. Wir entwickeln diese Lösung für den Markt und mit dem Markt.» (pd/tim)