Das Schweizer ETH-Start-up Refluenced lanciert «die weltweit erste automatisierte Plattform für TikTok-Kampagnen, die Marken effizient mit Nano- und Micro-Influencern verbindet», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Lösung, die Marionaud, Kägi-Fret, Rivella und andere namhafte Werbetreibende bereits seit zwei Jahren für Instagram nutzen würden, ermögliche nun auch «authentisches Storytelling mit massgeschneidertem Content» für TikTok-Kampagnen.

Die Erweiterung um TikTok-Kampagnen spiegelt laut Mitteilung die Anpassung an das veränderte Konsumverhalten und die Nutzung von Social Media als Informationsquelle wider. Laut Forbes (2023) bevorzugen bereits mehr als 51 Prozent der Generation Z Social-Media-Kanäle wie TikTok oder Instagram gegenüber den traditionellen Suchmaschinen zur Informationsbeschaffung, wie es weiter heisst.

«Werbetreibende können mit geringem Aufwand mehrere Influencer für ihre Werbekampagnen gewinnen. Neue Angebote können so schnell und effektiv bekannt gemacht werden», so Quirin Hasler, Mitgründer und CEO von Refluenced. Dabei würden Marken stets authentisch und glaubwürdig bleiben, da die teilnehmenden Nano- und Micro-Influencer die Inhalte selbst und mediengerecht erstellen würden. «Zudem können die kreativen Umsetzungen von Unternehmen auch zur Bespielung eigener Kanäle genutzt werden.»

Mit der Möglichkeit, eine Kampagne in weniger als zehn Minuten aufzusetzen, und dem Einsatz von Spark Ads, um die am besten performenden Inhalte zu bewerben, werden laut eigenen Angaben neue Standards für Effizienz und Effektivität im Influencer Marketing gesetzt. Jonas Holzer, Mitgründer und CTO: «Unser Team hat den Prozess der Zusammenarbeit mit mehreren Influencern in ein einfaches und übersichtliches Daten-Cockpit integriert. Kampagnen werden so von den Werbetreibenden konsequent auf Basis verifizierter Leistungsdaten in Echtzeit für maximale Wirkung optimiert.»

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ist die Expansion nach Deutschland bereits angelaufen. In Berlin betreibt Refluenced das erste Auslandsbüro. (pd/cbe)