Publiziert am 25.10.2024

Schweiz Tourismus (ST) und die Vereinigung Swiss Top Events (STE) haben am Freitag die Podcast-Serie «Views from the Top» vorgestellt, die darauf abzielt, die Schweiz als Ferien- und Reiseland auf innovative Weise zu präsentieren. In Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten britischen Podcaster Jack Boswell werden Geschichten rund um weltbekannte Schweizer Veranstaltungen erzählt, wie ST in einer Mitteilung schreibt.

Podcasts haben sich als bedeutendes Medium etabliert, um Zielgruppen emotional anzusprechen und tiefere Einblicke zu gewähren. ST und STE nutzen diese Plattform, um internationale Podcast-Fans sowie Event-Liebhaber direkt anzusprechen und sowohl bestehende als auch neue, reiseaffine Communities zu erreichen, wie es weiter heisst. «Unser Ziel ist es, durch inspirierende Geschichten Reiseimpulse bei anspruchsvollen und kaufkräftigen Zielgruppen zu setzen, die bereits eine Affinität zur Schweiz haben», lässt sich André Hefti, Chief Marketing Officer von ST, zitieren.

Die präsentierten Veranstaltungen, die weit über die Landesgrenzen hinausstrahlen, umfassen unter anderem die Art Basel, das Montreux Jazz Festival, der White Turf in St. Moritz, das Locarno Film Festival, das Lucerne Festival oder den Spengler Cup in Davos. Diese Events machen laut Mitteilung die Schweiz als Reisedestination weltweit bekannt. Jack Boswell wird in der Serie als Moderator fungieren und jede Episode einer Veranstaltung widmen, wobei er weniger bekannte und inspirierende Aspekte beleuchtet.

Die erste Staffel umfasst insgesamt neun Episoden von jeweils 20 bis 25 Minuten Länge, die in drei Blöcken auf gängigen Plattformen veröffentlicht werden. Die ersten drei Episoden sind ab sofort verfügbar. Über eine mögliche Fortsetzung der Serie wird im Dezember entschieden. (pd/cbe)