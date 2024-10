Frame: Podcasts live aus dem Kino

Publiziert am 10.10.2024

Die Podcast-Produktionsagentur hat im Rahmen des Zürich Film Festivals ZFF sein neues Podcast-Studio im Kino Frame an der Zürcher Europaallee eröffnet. Basis dafür ist eine strategische Partnerschaft der führenden Schweizer Podcast-Agentur mit dem Kino Frame, welche die beiden Kultur-Akteure Ende August eingegangen waren. Künftig sollen im neuen Studio nicht nur Podcasts produziert werden, sondern auch live stattfinden – ein erstes Mal im Rahmen des Suisse Podcast Festivals vom 8. bis 10. November 2024, wie in einer Medienmitteilung steht.

«Das Ziel der Zusammenarbeit des Kinos Frame mit der Podcast-Agentur Audiokanzlei ist die Etablierung eines kulturellen Begegnungsortes für die Stadt und die Region Zürich», wird Roger Crotti, Managing Director a. i. der Kinobetreiberin Spoundation Motion Picture AG, in der Mitteilung zitiert.

Gemäss Audiokanzlei-Inhaber und Geschäftsführer Dino Giglio soll durch die Integration des Studios ein einzigartiger Ort entstehen, der Kultur, Medien und Kreativität miteinander verbindet. Das Kino Frame soll also künftig nicht nur Home of Zurich Film Festival, sondern auch Home of Podcasts sein. Designt wurde das Studio, für das Giglio einen sechsstelligen Betrag investiert hat, vom renommierten Zürcher Architekturbüro Raumtakt. (pd/nil)