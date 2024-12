Publiziert am 10.12.2024

Die nationale Audiovermittlerin Swiss Radioworld nimmt das Podcast-Angebot von Seven.One in das eigene Portfolio auf und wird exklusive Vermarkterin in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung. Parallel dazu wird das Pre-Roll-Inventar zu einem günstigeren TKP angeboten.

Die Vermittlerin für Audiowerbung Swiss Radioworld, die zu Goldbach gehört, ergänzt ihr Werbeinventar ab sofort um die Podcasts aus dem Vermarktungsportfolio von Seven.One. Dazu gehören über 50 bekannte deutsche Formate wie z.B. «Die Nervigen», «AHA! 10 Minuten Alltagswissen», «1000 erste Dates» oder «Bohndesliga». Diese werden damit Teil des Podcast-Netzwerks von Swiss Radioworld.

Das Podcast-Netzwerk erzielt monatlich über 35 Millionen Ad Impressions und deckt zu 74 Prozent die Deutsch- und zu 24 Prozent die Westschweiz ab. Angebotene Formate sind Pre-Rolls sowie ausgewählte Host Reads.

Neben der Angebotserweiterung kommt es auch zu einer Preisreduktion beim Pre-Roll-Inventar des Podcast-Netzwerks von Swiss Radioworld – ein strategischer Schritt entlang der Marktbedingungen in der Schweiz. Damit soll Werbung im Podcast-Umfeld ab sofort zu besseren Konditionen ermöglicht werden. (pd/spo)