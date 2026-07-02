Suan Branding: Post lanciert neu konzipierte Karriereseite

Publiziert am 02.07.2026

Verantwortlich für Konzeption und Umsetzung ist die Basler Agentur Suan Branding, wie diese am Donnerstag mitteilte. Online gegangen war die neue Plattform bereits am 2. April. Das Projekt habe rund ein Jahr gedauert und Strategie, User Experience, Design sowie Content umfasst. Suan Branding war für die strategische Positionierung, die UX- und UI-Gestaltung sowie die sprachliche Ausarbeitung der gesamten «Candidate Experience» zuständig. Die bisherige Karriereseite sei «fragmentiert, teilweise komplex aufgebaut und stark aus der Unternehmenslogik heraus gedacht» gewesen, schreibt die Agentur in der Mitteilung.



Zu den Neuerungen zählt ein Bereich «Arbeitswelten» mit einem Überblick über die Tätigkeitsfelder, von der Logistik über Fachfunktionen bis zu Führungsrollen. Auch die digitalen Stelleninserate wurden neu strukturiert. Ergänzt wird der Auftritt durch ein eigenständiges Illustrationskonzept, das auf dem bestehenden Corporate Design aufbaut. Sämtliche Inhalte der Plattform seien von Suan Branding neu konzipiert und verfasst worden.

Als Leitmotiv des überarbeiteten Auftritts nennt die Agentur die Botschaft «Mit dir», die zuvor eine untergeordnete Rolle gespielt habe und nun im Zentrum stehe. (pd/cbe)