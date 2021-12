Clear Channel: Prominente Werbeflächen um HB gewonnen

Die Vermarkterin für Aussenwerbung konnte den Grossteil der Ausschreibung der Liegenschaften Stadt Zürich für sich entscheiden. Ab dem 1. Februar 2022 ergänzen 216 neue Plakatflächen das Angebot von Clear Channel, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die gewonnenen Werbeflächen befinden sich an hochfrequentierten und attraktiven Standorten. Zum Beispiel die zwei Megaposter beim Hauptabgang ins ShopVille direkt am Bahnhofplatz. Oder zwei weitere F200 Scroller, die sich ebenfalls an prominenter Lage beim Zürich HB befinden. Dazu kommen weitere klassische Plakatformate wie F12, F24 und F4, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Von der Aargauer- bis zur Zollikerstrasse ergänzen die neuen Stellen das bereits bestehende Angebot von Clear Channel in Zürich.

Ebenfalls Teil der gewonnenen Ausschreibung ist das Megaposter am Central, welches auch ab Februar 2022 bei der Vermarkterin im Portfolio ist und schon jetzt gebucht werden kann. «Unser Angebot in Zürich wird mit den zusätzlichen Flächen noch breiter abgestützt. Besonders die Flächen direkt am Hauptbahnhof und das Megaposter am Central sind Highlights für uns. Diese lassen sich kreativ bespielen und erreichen ein Millionenpublikum», wird Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer, zitiert. (pd/wid)