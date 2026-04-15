Coop: «Qualité & Prix» heisst künftig «Coop»

Publiziert am 15.04.2026

Coop benennt seine Mittelpreis-Marke «Qualité & Prix» in «Coop» um. Allerdings würden das Sortiment und die Preise gleich bleiben, sagte ein Coop-Sprecher am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP zu einem entsprechenden Artikel der CH-Media-Zeitungen.

«Es werden auch keine Produkte anderer Eigenmarken neu in die Eigenmarke Coop verschoben», sagte der Sprecher weiter. Das Sortiment werde nicht angepasst. Es handle sich lediglich um eine Anpassung des Namens sowie der Verpackungen. Die Produkte seien für die Kunden auch weiterhin problemlos zu finden, da sie am gleichen Ort im Regal stünden.

Die sukzessive Umbenennung von «Qualité & Prix» auf «Coop» sei im Sommer 2023 beschlossen worden und werde seit Januar 2024 umgesetzt. Für Coop sei es wichtig, kein Verpackungsmaterial vernichten zu müssen. «Die Umbenennung der Marke für die mittleren Preislagen dürfte voraussichtlich im Jahr 2028 abgeschlossen sein», sagte der Sprecher weiter. Auswirkungen der Umbenennung auf die Billigmarke «Prix Garantie» gebe es nicht.

Konkurrentin Migros hatte im Zuge der Neuausrichtung mehrere Eigenmarken gestrichen. Auch das Sortiment der Billigmarke M-Budget wurde verkleinert (persoenlich.com berichtete). (awp/sda/cbe)