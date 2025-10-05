Migros: Fast 30 Prozent weniger M-Budget-Produkte

Publiziert am 05.10.2025

In der Vergangenheit hat Migros immer gern betont, dass M-Budget eine «Kultmarke» sei. Nun wendet sie sich davon ab. Ende August gab Migros bekannt, M-Budget Mobile zu beerdigen und sie mit Migros Mobile zu ersetzen (persoenlich.com berichtete). Und so ging es Dutzenden weiteren Produkten der Linie mit dem weiss-grün-orangen Design.

Der Grossverteiler hat im vergangenen Jahr 200 Produkte aus der M-Budget-Linie gestrichen, berichtet die SonntagsZeitung. Nach Angaben von Migros betrug die Billigmarke letztes Jahr noch 700 Produkte. Aktuell seien es 500.

Die betroffenen Artikel sind nicht ganz verschwunden, sondern werden unter der Eigenmarke Migros vermarktet. Marketing-Chef Rémy Müller erklärte in der Migros Zeitung, Leute würden sich schämen, M-Budget-Produkte bei sich zu haben. Die Marke signalisiere: «Da macht jemand Kompromisse.» So haben zum Beispiel auch die M-Budget-Oliven und die Citro-Limonade ein neues Design erhalten. Am Preis soll sich laut Müller nichts ändern. (spo)