Swiss Radioworld: Radio Night 2020 findet nicht statt

350 Persönlichkeiten aus dem Musik- und Radiogeschäft sowie der Werbebranche haben noch letzten Sommer an der Radio Night in Zürich-Wollishofen das Medium Radio gefeiert (persoenlich.com berichtete). Dieses Jahr fällt die Party ins Wasser.

«Aufgrund der derzeit noch ausserordentlichen Lage – viele von Ihnen werden sich noch im Homeoffice befinden und nicht an Veranstaltungen teilnehmen – sowie den herrschenden Hygiene- und Abstandsbestimmungen im Eventbereich, haben wir uns nun schweren Herzens dazu entschlossen, die Radio Night 2020 nicht durchzuführen», heisst es in einer E-Mail vom Mittwoch. Swiss Radioworld möchte mit dieser Entscheidung die gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Die Radio Night 2021 sei bereits in Planung.

Am Folgetag der Radio Night findet jeweils der SwissRadioDay statt. Dieser findet in diesem Jahr als virtuelle Konferenz statt. (cbe)