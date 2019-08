Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Musik- und Radiogeschäft sowie der Werbebranche trafen sich, um das Medium Radio zu feiern. Die Radio Night lockte rund 350 Gäste aus der ganzen Schweiz und den Nachbarländern in das Haus am See in Wollishofen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter dem Motto des nie endenden Sommers ist der Abend von einem Unplugged-Konzert des Schweizer Latin-Stars Loco Escrito begleitet worden. Mit seinem internationalen Hits «Punto» hat er den Süden etwas näher an den Zürichsee gebracht. Unter die Gästeschar mischte sich auch Sänger Baschi, der im letzten Jahr für musikalische Unterhaltung sorgte.

Die Radio Night hat sich auch in diesem Jahr «mit einer einmaligen Atmosphäre sowie kulinarischen und musikalischen Leckerbissen bei den Anwesenden punkten können», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Der Abend habe einmal mehr gezeigt, dass Radio auch in einer fragmentierten Medienlandschaft ein sehr wichtiger Bestandteil des Medienmixes ist. Dieser Meinung ist auch Ralf Brachat, Managing Director der Swiss Radioworld: «Passend zu diesem tollen Wetter stossen wir heute auf das Radio an, das neben TV beliebteste und reichweitenstärkste Medium», sagte er in einer kurzen Ansprache.

Das Medium Radio wird auch am Donnerstag gewürdigt. Dann findet im Kaufleuten in Zürich der Swiss Radio Day statt. Und auch dort dürfte wiederum angestossen werden, findet der Branchenanlass doch bereits zum 20. Mal statt (persoenlich.com berichtete). (pd/log/cbe)