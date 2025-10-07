CH Media: Raffael Leu verstärkt Client Relations

Publiziert am 07.10.2025

Raffael Leu bringt umfangreiche Branchenerfahrung mit, die er bei Tamedia, Vice Switzerland, Credit Suisse und zuletzt bei der Kommunikationsagentur Farner als Director Business Development gesammelt hat. In seiner neuen Position bei CH Media verantwortet er gemeinsam mit Tarkan Özküp und Nicole Fuchs den Aufbau und die Pflege strategischer Kunden- und Agenturbeziehungen auf nationaler Ebene.

Das Ziel des Teams ist es, CH Media Mind als zentrale Anlaufstelle für ganzheitliche Kommunikationslösungen zu etablieren. Dabei kombinieren sie strategische Beratung mit All-Media- und Content-Kompetenz und nutzen die Reichweitenstärke von CH Media über alle Kanäle hinweg – von Digital und Print bis hin zu Radio und TV.

«Mit Raffael Leu gewinnen wir einen ausgewiesenen Branchenkenner und Marketingexperten», erklärt Florian Wanner, Leiter Regionale Elektronische Medien und Watson bei CH Media. Leu soll entscheidend zur Weiterentwicklung und Festigung der Kundenbeziehungen beitragen. (pd/cbe)