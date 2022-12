FRZ: Rahel Kindermann Leuthard wird CEO

Der Vorstand der FRZ Flughafenregion Zürich, Wirtschaftsnetzwerk & Standortentwicklung, hat Rahel Kindermann Leuthard als neue Geschäftsführerin ernannt, heisst es in einer Mitteilung. Der bisherige FRZ-Geschäftsführer, Christoph Lang, wird an der 11. Generalversammlung vom 8. Juni 2023 offiziell verabschiedet.

Rahel Kindermann Leuthard arbeitet aktuell für die Stadt Zürich, Soziale Einrichtungen und Betriebe, wo sie in der Abteilung Coaching und Bildung 70 Mitarbeitende führt. Von 2005 bis 2021 war Rahel Kindermann Leuthard für die Flughafen Zürich AG tätig: Als Head Visitor Services & Events war sie zuständig für alle Grossveranstaltungen am Flughafen Zürich wie zum Beispiel die Erlebniswochenenden und «70 Jahre Flughafen» mit rund 70’000 Besuchern.

Sie war seit 2005 massgeblich verantwortlich für den Aufbau des Besucherservices und unter anderem Projektleiterin und Konzeptionerin der Zuschauerterrasse B am Flughafen Zürich, die heute als Visitenkarte des Flughafens gilt. Rahel Kindermann Leuthard war ebenfalls Co-Founderin des neuen «Zauberparks», ein Musik- und Lichtfestival im Park des The Circle am Flughafen Zürich.

Zusätzlich war sie von 2009 bis 2019 als Teamleiterin im Care Team der Swiss International Air Lines für die Betreuung von Passagieren und Angehörigen in Krisensituationen tätig. Seit 2017 führt sie nebenbei ihre Beratungsfirma, die das Wissen aus dem Cockpit für das Berufs- und Privatleben übersetzt. Rahel Kindermann Leuthard ist Dipl. Betriebswirtin (Schwerpunkt: Betriebswirtschaft /Marketing, Hochschule für Wirtschaft, Berlin), MAS Leadership & Management (IAP/ ZHAW) und Expertin im Change-Management. Sie ist erfahrene Führungskraft, Unternehmerin (www.clearedtoland.ch) und Privatpilotin (PPLA). Rahel Kindermann Leuthard ist ausserdem Mutter von zwei Teenagern und lebt seit 2005 in der Flughafenregion.

«Wir freuen uns, dass wir mit Rahel Kindermann Leuthard eine erfahrene und umsetzungsstarke Führungskraft als CEO für die FRZ Flughafenregion Zürich gewinnen konnten. Sie hat als Head Visitor Services & Events zahlreiche Besichtigungen und die Zuschauerterrasse verantwortet. Der Flughafen Zürich gehört zu den wichtigsten Tourismus-Attraktionen im Kanton. Als Co-Founderin des Zauberparks und aufgrund vieler weiteren Aktivitäten hat Rahel Kindermann Leuthard einen eindrücklichen innovativen und unternehmerischen Leistungsnachweis», wird André Ingold, Präsident der FRZ Flughafenregion Zürich und Stadtpräsident von Dübendorf, zitiert.

«Es ehrt mich, die erfolgreiche FRZ Flughafenregion Zürich in die Zukunft zu führen. Als Aviatik-Expertin und Privatpilotin mit mehr als 15 Jahren Erfahrung bei der Flughafen Zürich AG bin ich eng mit der Flughafenregion verbunden. FRZ als noch junge Organisation für Networking und Standortförderung weiterzuentwickeln, ist für mich eine unternehmerische Aufgabe, auf die ich mich sehr freue», sagt Rahel Kindermann Leuthard. (pd/wid)