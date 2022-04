Abraxas: Rainer Schaub startet im Verkaufsteam

Bereits Ende Februar ist Rainer Schaub ins Verkaufsteam von Abraxas gestossen. Jetzt übernimmt er die Verantwortung für die Kunden Kantone Ost & Fürstentum Liechtenstein, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Unternehmen verstärke sich so mit einem erfahrenen Leiter Account Management und profundem Kenner der öffentlichen Verwaltung.

Per Anfang Mai verantwortet Rainer Schaub die Betreuung des wichtigen Marktsegments Kantone Ost & Fürstentum Liechtenstein. Der gebürtige Basler bringt eine über 30-jährige Kunden- und Führungserfahrung aus verschiedenen nationalen und internationalen IT-Dienstleistungsunternehmen mit. In diversen Funktionen – zuletzt als Head of Sales & Business Development IT Services bei Swisscom – konnte er sich als langjähriger Kenner des Cloud- und Outsourcing-Marktes profilieren.

Zusätzlich ist er seit 2005 als Gemeindeamman in der Gemeinde Sisseln (AG) tätig und verfügt dadurch auch über wertvolles Wissen und Verständnis im Bereich der öffentlichen Verwaltung. (pd/wid)