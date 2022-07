Webrepublic: Rawr wird Supporter vom Locarno Film Festival

RAWR by Webrepublic und das Locarno Film Festival spannen zusammen. Als offizieller Supporter berät und unterstützt Rawr by Webrepublic, Marketingpartner für digitale Strategie und Innovation in der Sport und Unterhaltungsbranche, das Festival, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit Innovation als Treiber für die Entwicklung des prestigeträchtigen Events soll das Locarno Film Festival zu einem Ort werden, an dem das Kino von morgen gestaltet wird – unabhängig von Ort und Zeit, heisst es in der Mitteilung weiter.

Das Team von Rawr berät das Festival in seiner Social-Media-Strategie und seinen Partnership-Initiativen. Ein Beispiel: der Begegnungsort Rotonda by la Mobiliare. Das kuratorische Konzept wird ein beliebter, kultureller Treffpunkt mit einem breiten Angebot an Unterhaltung und Entdeckungen, offen und zugänglich für alle. (pd/wid)