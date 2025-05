Evoc communications: Reformierte Kirche startet Awareness-Kampagne

Publiziert am 28.05.2025

Die Reformierte Kirche Zürich hat eine grosse Awareness-Kampagne lanciert, die auf ihre gesellschaftlichen Leistungen aufmerksam machen soll, heisst es in einer Mitteilung. Kernstück der von der Agentur Evoq communications entwickelten Kampagne ist ein 8 x 15 Meter grosses Poster mit der Botschaft «Zeit für Hoffnung» am Kirchgemeindehaus Wipkingen an der stark befahrenen Rosengartenstrasse.

Die Kampagne nutzt das derzeit am Turm des Kirchgemeindehauses angebrachte Baugerüst als Werbefläche. Begleitend wurde die Website www.darum-kirche.ch aufgeschaltet, auf der die Kirche ihre Angebote und ihr gesellschaftliches Engagement mit Zahlen, Fakten und Fallbeispielen dokumentiert. Zudem werden dort Fragen zur Zeitgemässheit und Wirksamkeit der Kirche behandelt.

Das Kirchgemeindehaus Wipkingen wird zurzeit renoviert und soll 2027 als «Haus der Diakonie» wiedereröffnet werden. Geplant sind unter anderem Freiräume, Kinderbetreuung, Co-Working-Möglichkeiten und ein gastronomisches Angebot. Die Einrichtung soll als Quartiertreffpunkt verschiedene Generationen und Kulturen zusammenbringen.

Die auf ein Jahr angelegte Kampagne wird mit zwei weiteren Grossplakaten zu den Themen Gemeinschaft und Versöhnung fortgesetzt. Zusätzlich kommen Online-Werbemittel und Social-Media-Beiträge zum Einsatz. (pd/awe)