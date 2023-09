Marketing Arena: Regio-Puur ist Marketing Star Schaffhausen

Bereits zum 13. Mal fand diesen Dienstag in Schaffhausen die Marketing Arena statt – die Plattform für Wissensaustausch rund um die Themen Marketing, Kommunikation und Verkauf – organisiert vom Swiss Marketing Club Schaffhausen. Dabei folgte die Marketing Arena einem ganz neuen Konzept und fand zum ersten Mal im Kino Kinepolis statt; im grössten Saal mit der grössten Leinwand. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen versierte «Marketing Stars», welche das Publikum in ihren Referaten zu diversen Marketing- und Verkaufsthemen mittels ihrer einzigartigen Erfahrungen und Erfolge inspirierten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Yves Heer, Getränkeerfinder und CEO, hat beispielsweise demonstriert, wie man in einer Markenvielfalt eine neue Marke erfolgreich platziert und die schönste Fussballerin der Welt – Ana Maria Markovic – erzählte, wie sie als Schweizer Influencerin zu mehr als 2,9 Millionen Followern kam. Zum Thema Change Management hat Raphael Pedroncelli, Managing Director Operations im Zürcher Hotel Storchen, aufgezeigt, weshalb für ihn Stillstand immer ein Rückschritt ist und – als einer der erfolgreichsten Schweizer Spitzensportler – hat Heinz Frei das Publikum als Motivator begeistert. Er ist einer, der den Begriff «Resilienz» erfunden hätte, wenn es ihn nicht schon geben würde. Im Anschluss daran hat Yves Dähler, Geschäftsleiter Rigert Liftsysteme und ehemals Leiter globaler Vertrieb bei Victorinox, Einblicke in seine erfolgreichen Zielsetzungen sowie Vertriebs- und Sponsoringstrategien gegeben. Moderiert wurde der Anlass von Andrea Imthurn und Ralph Aichem, zwei Vorstandsmitgliedern von Swiss Marketing Schaffhausen.

Die rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten zudem live an der Marketing Arena mittels digitaler Abstimmung bestimmen, wer den Pokal «Marketing Star Schaffhausen 2023» – mit 1000 Franken dotiert – mit nach Hause nehmen darf. Hierzu wurden vom OK der Marketing Arena im Vorfeld drei Überraschungs-Kandidaten aus Schaffhausen für besondere Leistungen im Bereich Marketing nominiert. Zu den drei Nominierten gehörten Fabienne Spiller mit dem Konzept «Living Museum», Bruno Bosshard mit dem regionalen Lieferservice «Regio-Puur» sowie Francis Batali mit seinem eigenen Mode-Label «William».

Vom Publikum zum «Marketing Star Schaffhausen 2023» gewählt wurde Bruno Bosshard mit dem Regio-Puur Konzept, dem regionalen Lieferservice von einheimischen, saisonalen Lebensmitteln. Geliefert werden die Produkte nach Hause und ins Büro, individuell oder im Abo. (pd/wid)