Publiziert am 22.04.2025

Der Marketingfachverband MMA Germany wird zu MMA DACH, teilt der Verband mit. Bereits im vergangenen Jahr hat das deutsche Chapter mit der Öffnung in Richtung der Nachbarländer begonnen: Der «Smarties-Award» – eine Auszeichnung, die der MMA, in den Regionen verleiht – wurde 2024 vom «Smarties Awards Germany» zum «Smarties DACH Award». So konnten sich erstmals Unternehmen aus Österreich und der Schweiz dort bewerben. Das wird dieses Jahr fortgesetzt. Der offizielle Markenrelaunch mit neuem Logo und überarbeiteter Webseite schliesst diese Transformation optisch ab.

«Wir sind davon überzeugt, dass die Mitglieder des MMA von dieser Erweiterung durch das noch grössere Netzwerk und den damit verbundenen erweiterten Erfahrungsaustausch über die Landesgrenzen hinaus sehr profitieren werden», so Daniel Jäger, Head of Group Media Deutsche Telekom und Bord Director bei MMA DACH. Das erste Event in der Schweiz findet am 13. Mai bei Google in Zürich statt. (pd/spo)