Warner Bros. Schweiz: Reto Philipp wird Director Sales & Marketing

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird Reto Philipp als Director Sales & Marketing Switzerland zu Warner Bros. wechseln. In seiner neuen Funktion wird er direkt an Steffen Schier, Senior Vice President Theatrial Sales GAS, berichten.

Philipp kommt von der Universal Pictures International Switzerland GmbH, wo er seit über sechs Jahren als Marketing Director tätig ist. Er wird seine neue Rolle im April 2022 antreten. «Ich freue mich sehr, Reto nächstes Jahr im Warner-Team willkommen zu heissen. Er bringt nicht nur fundiertes Wissen über den Schweizer Kinomarkt, sondern auch grosse Führungserfahrung aufgrund seiner bisherigen Rolle als Marketing Director bei Universal Pictures Switzerland mit», lässt sich Schier in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)