Usgfloge: Reto Scherrer führt durch Reisepodcast

Fernweh lässt sich auch per Knopfdruck stillen: Im neuen Blick-Reisepodcast «Usgfloge» stellt Blick-Moderator Reto Scherrer den Zuhörerinnen und Zuhörer entlegene Ecken und spannende Ziele rund um den Globus vor. Im sechsteiligen Format befragt der bekennende Ferienmuffel Scherrer dabei Vögele-Reiseleiterinnen und -Reiseleiter. Er entlockt ihnen laut einer Mitteilung «lustige Anekdoten, geheime Ausflugsziele und Tipps und Tricks für Reisende vor Ort».

«Ich dachte ja immer, dass der Thurgau die schönste Ecke der Welt ist», wird Reto Scherrer zitiert. «Die tollen Gespräche und echten Geheimtipps haben aber sofort mein Fernweh geweckt. Am liebsten hätte ich gleich nach den Aufnahmen meinen Koffer für eine Weltreise gepackt.»

Denise Millen, Leiterin Marketing Vögele Reisen, ergänzt: «Es ist uns eine Freude, dass unsere engagierten Vögele-Reiseleiterinnen und -Reiseleiter ihre Expertise für einzelne Reiseländer und Regionen im neuen Blick-Reisepodcast einbringen können. Wir sind überzeugt, dass ihre jahrelangen Erfahrungen und persönlichen Geschichten die Reiselust aller Hörerinnen und Hörer wecken wird.»

In der Auftaktfolge geht es über den Atlantik: Scherrer erfährt alles über die Schönheit der Westküste Kanadas und Must-Sees in British Columbia und Alberta. In den weiteren Folgen steuert der Podcast Kuba, Rajasthan (Indien), Kolumbien, Andalusien (Spanien) und Vietnam an.

Der Blick-Reisepodcast «Usgfloge» ist ab sofort auf Blick.ch, Spotify und iTunes zu hören. Pro Folge wird auf der Website auch ein Best-of-Video veröffentlicht, zudem sind alle Folgen auch auf YouTube abrufbar. (pd/cbe)