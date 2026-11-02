Sunshine Radio: Die Sonne rückt auf den i-Punkt

Publiziert am 02.11.2026

Sunshine Radio hat ein neues Logo. Es zeigt eine weisse Wortmarke auf himmelblauem Grund, eine gelbe Sonne ersetzt den i-Punkt. Dazu kommt eine Bildwelt mit Menschen, die unter blauem Himmel Musik hören. Entwickelt hat den Auftritt CH Media Mind, die interne Vermarktungs- und Innovationseinheit des Medienhauses, wie CH Media am Montag mitteilte.

Damit soll das Motto «Happy Music. Happy Life.» auch optisch umgesetzt werden. Sonne, Himmelblau und Bilder vermittelten «auf den ersten Blick das positive Lebensgefühl des Senders», lässt sich Sabrina Mock-Marty, Leiterin Marketing & Branding der regionalen Radio- und TV-Sender von CH Media, in der Mitteilung zitieren.

Roman Unternährer, Leiter Radio bei CH Media, wurde im Juli im Boten der Urschweiz mit der Aussage zitiert, mit der Neupositionierung sei der Wortanteil bewusst reduziert worden. Laut Mediapulse erreichte Sunshine im ersten Halbjahr 2026 täglich 92’000 Hörerinnen und Hörer, ein Plus von sieben Prozent. Das Profil entspreche laut einer Marktstudie den Bedürfnissen des Publikums, schreibt CH Media. Wer die Studie durchgeführt hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

2015 warb Sunshine noch mit «News & Hits für d’Zentralschwiiz», das damalige Logo war ebenfalls in Blau und Gelb gehalten. Der Sender ging 1983 auf Sendung und gehört seit 2022 zu CH Media. (pd/nil)