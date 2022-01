Der zur Swiss Marketplace Group (SMG) gehörende Onlinemarkt Ricardo hat im vergangenen Jahr die Rekordjagd fortgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Insgesamt wurden über die Plattform rund sieben Millionen Artikel verkauft oder versteigert. Das sind acht Prozent mehr als im Vorjahr, wie Ricardo am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab.

Das letztjährige Wachstum sei nicht primär auf die Pandemie zurückzuführen, wie Mojca Fuks, PR-Managerin bei Ricardo, in einer Stellungnahme gegenüber persoenlich.com ergänzt. «Der Lockdown im 2020 war bestimmt ein Grund für wachsende Zahlen, die wir im letzten Jahr weiter verstärken konnten. Die im Jahr 2020 neu gewonnenen Mitglieder konnten wir im letzten Jahr letztlich durch unsere sichere, benutzerfreundliche Plattform weiter von Ricardo überzeugen», so Fuks.

Laut Mitteilung seien noch nie in der 22-jährigen Geschichte der Plattform so viele Artikel über den digitalen Warenkorb gegangen. Gut zwei Drittel der verkauften Artikel waren gebraucht. Am teuersten waren eine Patek Philippe Ellipse und ein Mercedes-AMG für je rund 111'000 Franken sowie eine Rolex Daytona für 106'000 Franken.

Im 2021 kamen zu den vier Millionen Mitgliedern 366'000 neue hinzu. Das sei ebenfalls ein Rekord seit Bestehen von Ricardo. (sda/mj)