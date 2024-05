Komet: Richtig sehen dank Augenlasern

Publiziert am 07.05.2024

1996 gegründet, gilt Laser Vista als Pionier für refraktive Augenbehandlungen in der Schweiz. Nach der Übernahme durch die Vista-Gruppe 2021 und Integration in diese soll die traditionsreiche Marke nun mit verstärkten Marketingmassnahmen und einer Kampagne von Komet aktualisiert und in eine «Top-of-mind-and-heart»-Position bei Brillenträgerinnen und Menschen mit anderen Sehschwächen gebracht werden – vorerst regional im Umfeld des Laser-Vista-Standorts Binningen bei Basel.

Zu diesem Zweck verkehrt nun während eines Jahres ein «Laser Vista Tram» auf dem Netz der BVB und BLT, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieses irritiert die Baslerinnen und Basler bewusst mit unübersehbaren Schlagzeilen, welche diese für einen Augenblick an ihrem eigenen Sehvermögen zweifeln lassen. Einen Augenblick, in dem sich Laser Vista mit seiner ganzen Expertise als allfälligen Problemlöser empfiehlt und zum kostenlosen Augencheck in Binningen einlädt.

Dies sei «eine ebenso clevere wie sympathische Idee», die Komet für ihren Neukunden Laser Vista auch auf andere Werbemittel wie Banner und Social Media Ads herunterbricht, heisst es weiter.

Dabei beziehe sich die jeweilige Schlagzeile im Unterschied zum Tram nicht auf den Werbeträger selbst, sondern auf Bilder von herzigen Katzen und auf ein Minimum reduzierten Objekten. «Alles in allem also eine Kampagne, die das Potential hat, dass die Marke Laser Vista nicht nur in Basel, sondern in der ganzen Schweiz wieder in aller Munde beziehungsweise Auge ist», so Komet. (pd/cbe)