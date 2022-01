USP Partner: Ricola zum individuellen Erlebnis gemacht

Ringier Advertising

Sarah Näf leitet Media Services

Per 1. März wird die 32-Jährige Head of Media Services Print & Digital. Sie folgt auf Evelyn Eisenhauer, die den Vermarkter per Ende Februar auf eigenen Wunsch verlässt.