Publiziert am 07.11.2024

Gemeinsam mit der Agentur Dreifive eröffnete Starbucks den Start in die Herbstsaison mit einer 3D-Inszenierung, einem sogenannten Fake out of Home. Über dem Zürcher Secheläutenplatz schien eine übergrosse Pumpkin Spice Latte-Tasse der US-Kaffeehauskette zu schweben. Bilder davon verbreitete die Agentur auf Social Media.

«Der Herbstbeginn ist für uns bei Starbucks immer ein ganz besonderer Moment», wird Thomas Egger, Senior Marketing Manager Starbucks Schweiz und Österreich, in der Medienmitteilung zitiert. Die Inszenierung von Dreifive kommentiert Egger so: «Wir freuen uns zu sehen, dass wir mit innovativen Umsetzungen auf Social Media punkten können und wir unsere organische Engagement-Rate damit verdreifachen konnten.»

Fake out of Home bietet unendlich viele Möglichkeiten für Marken, ihre Zielgruppe zu erreichen – von der Inszenierung saisonaler Produkte bis hin zu kreativen Markenbotschaften, schreibt die Agentur. «Ein spektakuläres Erlebnis ist genau das, was die GenZ liebt: etwas Aussergewöhnliches, das sie sofort mit ihren Freundinnen und Freunden teilen kann», kommentieren die Verantwortlichen der Agentur. (pd/nil)