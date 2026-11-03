Peter Metzinger: Kampagnen planen mit KI-Coach

Publiziert am 03.11.2026

Die App folgt dem Manual «Campaigning Schritt für Schritt», das Metzinger auf seiner Website kostenlos anbietet. In 17 Schritten führt sie von der Situationsanalyse über die Strategie bis zur operativen Planung. Die Analyse umfasst unter anderem Akteure, Szenarien und eine SWOT-Tabelle, die Strategie Ziele, Zielgruppen und Kernbotschaften. Am Ende entstehen ein Strategiepapier, Projektpläne und ein Massnahmenplan als PDF.

Kostenpflichtig ist der KI-Coach «Mr. C». Er stützt sich laut Mitteilung auf Metzingers Buch «Business Campaigning» und das Manual. Aus wenigen Angaben oder hochgeladenen Unterlagen wie Studien, Medienberichten oder Positionspapieren erstellt er selbständig ein Kampagnenkonzept. Die Nutzerinnen und Nutzer prüfen und überarbeiten dieses anschliessend. Dadurch sollen über 90 Prozent der Tipparbeit wegfallen, heisst es in der Mitteilung. Wer die Schritte selbst ausfüllt, erhält vom Coach Fragen und Vorschläge. Spätere Erkenntnisse gleicht das System mit bereits erledigten Schritten ab. Massnahmen lassen sich mit dem Projektmanagement-Tool Asana synchronisieren. Welches KI-Modell im Hintergrund arbeitet und wo hochgeladene Dokumente verarbeitet werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Zwei Abostufen

Die Grundversion mit geführtem Prozess, Checklisten, regelbasierter Prüfung und PDF-Export ist kostenlos. Die Version Pro kostet 12.90 Franken pro Monat oder 129 Franken pro Jahr. Für 24.90 Franken pro Monat oder 249 Franken pro Jahr gibt es die Version Premium mit leistungsfähigerem KI-Modell, Dokumentauswertung und erweiterter Recherche. Als Zielgruppen nennt Metzinger Verbände, NGOs, Unternehmen, Behörden, politische Komitees und Bürgerinitiativen.

«Die Methode ist seit fast dreissig Jahren veröffentlicht – aber sie anzuwenden, hiess bisher: viel lesen und noch mehr schreiben», lässt sich Metzinger in der Mitteilung zitieren. Der Coach stelle die Fragen, die er auch in seinen Beratungen stelle. «Das Denken nimmt er einem nicht ab – aber man kommt viel schneller zu einem belastbaren Plan.»

Der Physiker ist seit 1982 im Campaigning tätig. Sein Modell hat er 1998 vorgestellt und 2003 im Buch «Business Campaigning» beschrieben. Mit der Mr. Campaigning AG in Dietikon berät er Unternehmen, Verbände und Einzelpersonen. Zu den Auftraggebern zählten unter anderem ABB, Swisscom und das World Economic Forum, für das er 2002 das Open Forum konzipierte. Am 28. November stellt Metzinger die App in einer kostenpflichtigen Masterclass in Zürich vor. (pd/cbe)