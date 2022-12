Telebasel: Robert Erhart wird Leiter Vermarktung

Jetzt ist die Spitze des Verkaufs-Bereichs bei Telebasel wieder besetzt: Robert Erhart übernimmt per 9. Januar 2023 die Funktion des Leiters Vermarktung und ist damit verantwortlich für die Entwicklung und den Vertrieb aller Werbe- und Sponsoringangebote von Telebasel, heisst es in einer Mitteilung.

«Wir freuen uns sehr, mit Robert Erhart einen absoluten Marketingfachmann in unser Team zu holen», wird André Moesch, Geschäftsführer von Telebasel, zitiert. «Robert Erhart verfügt über ein breites Netzwerk in unserer Region und bringt viele spannende Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen mit.»

Der 56-jährige Basler hat eine kaufmännische Ausbildung bis zum Betriebsökonom FH absolviert und bildete sich in den Bereichen Digital Marketing und Corporate Communication weiter. Er arbeitete unter anderem in der Getränkeindustrie, baute eine Event-Agentur auf und war bei der Marketingagentur Adcom und bei der MCH Group tätig. Zuletzt war er für die Vermarktung des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Pratteln verantwortlich.

Bei Telebasel wird Erhart nun die Leitung des Verkaufs-Bereichs übernehmen. Dies umfasst neben der Führung des Verkaufsteams unter Walter Liechti vor allem auch die Entwicklung neuer, auf die Kundenbedürfnisse ausgerichteter Werbe- und Sponsoringangebote für TV und Online sowie die Betreuung von Key Account- Kunden. In seiner Funktion ist Erhart auch Mitglied der Geschäftsleitung von Telebasel. (pd/wid)