20 Minuten: Roger Spillmann stösst von Energy Schweiz dazu

Publiziert am 03.10.2024

Roger Spillmann übernimmt auf den 1. Januar 2025 die Leitung des Bereichs Commercial Publishing und wird Teil des Führungsteams der neuen Vermarktungsorganisation von 20 Minuten, heisst es in einer Mitteilung. Roger Spillmann wechselt von Energy Schweiz, wo er bis Ende Jahr als Chief Radio Officer und Mitglied der Geschäftsleitung tätig ist, zu 20 Minuten. Er übernimmt die Leitung von Tamara von Dach und Michael Karrer, die die Commercial Publishing-Abteilung derzeit interimistisch führen.

Spillmann bringt langjährige Erfahrung in der Kreation von redaktionellem und kommerziellem Content für diverse Kanäle und Plattformen bis hin zu Events mit, schreibt 20 Minuten. Spillmann startete bereits 2003 bei der Energy Gruppe in der Schweiz. 2010 wurde er zum Programmleiter und Mitglied der Geschäftsleitung befördert, 2016 übernahm er als Chief Radio Officer die Gesamtverantwortung für den Bereich Radio. In dieser Funktion hatte der 45-Jährige die strategische, inhaltliche und redaktionelle Gesamtverantwortung für die Radio- und Audioprogramme, das Music-Channel-Portfolio sowie die Podcasts inne.

2023 hat er zusätzlich die Leitung des Teams Content & Social Media übernommen. Zudem leitete er im Rahmen der Stadion-Musikevents von Energy (Energy Air, Energy Star Night) die gesamte Contentproduktion für alle Kanäle On Air, Social Media und Online. In allen seinen Funktionen verantwortete er die inhaltliche Umsetzung von Promotionen und kommerziellen Cases mit. (pd/wid)